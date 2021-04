Wunstorf

Die Landesregierung hat die Zahl der sogenannten roten Gebiete reduziert, in denen die Landwirte wegen einer zu hohen Nitrat- oder Phosphatbelastung im Boden weniger düngen dürfen. An der Lage der Wunstorfer Landwirte hat sich aber noch nichts geändert. Sie hatten schon in der ersten Runde kritisiert, dass der ausgewählte Brunnen neben dem Blumenauer Festplatz ungeeignet ist weil sich dort einmal eine Mülldeponie befunden hat.

Wegen zu hoher Nitratbelastung ist die Düngermenge in weiten Teilen Wunstorfs damit auf 80 Prozent der Vorjahre beschränkt worden, obwohl die Landwirtschaft wohl nur begrenzt auf diesen Brunnen einwirkt. „Wir haben auch gemeinsam mit dem Landvolkkreisverband Hannover Beschwerde gegen diesen Brunnen eingelegt, da er auch aus Sicht eines Gutachters nicht geeignet ist. Das Ministerium sieht das momentan noch anders“, schreibt Regina Wegener, Frau des Bezirkslandswirts Torben Wegener. „Es geht uns Landwirten nicht darum, einfach so weiter zu machen, wie es immer war, aber so ist es nicht gerecht!“, schreibt sie.

Von Sven Sokoll