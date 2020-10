Wunstorf

Abrissarbeiten führen am Montag und Dienstag, 2. und 3. November, zu Verkehrsbehinderungen. In Höhe der Hausnummer 102 wird der Gehweg einseitig gesperrt, ebenso die halbe Fahrbahnseite. Die Stadt bittet Fußgänger den gegenüberliegenden Weg zu benutzten. Autofahrer von der Haster Straße in Richtung Innenstadt können an der Sperrung vorbeifahren.

Der Verkehr stadtauswärts wird über Bäckerstraße/Marienstraße umgeleitet. Anwohner dürfen zu ihren Grundstücken fahren. Ortskundige sollen den Bereich möglichst umfahren.

Von Rita Nandy