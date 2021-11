Wunstorf

Ein größerer Stromausfall hat am Donnerstagabend Wunstorf getroffen. Gegen 20.30 Uhr wurde es in den nördlichen Bereichen und Klein Heidorn plötzlich dunkel. Netzbetreiber Avacon arbeitet an der Fehlerbehebung. Auch die Feuerwehr rückte aus und besetzte vorsorglich ihre Wehren.

„So wollten wir ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger sein, die vielleicht nicht auf anderen Wegen vom Stromausfall erfahren haben“, sagte Feuerwehrsprecher Marcel Nellesen. Weitere Maßnahmen hätten die Retter aber nicht ergreifen müssen. Vorsorglich seien Einrichtungen wie beispielsweise Seniorenheime kontrolliert worden, aber deren Notstromversorgung funktionierte.

Strom fast anderthalb Stunden weg

Alles schwarz: Die Hagenburger Straße hat als einzige noch nicht wieder Strom – und damit auch die Ampelanlage. Quelle: Florian Hake

Erst gegen 21.50 Uhr kehrte der Strom in weiten Teilen Wunstorfs zurück. „Betroffen ist nur noch ein Straßenzug im Gewerbegebiet Hagenburger Straße“, sagte Nellesen weiter. Einzelne Feuerwehrleute bleiben vorsorglich noch in Alarmbereitschaft. Nellesen: „Es kann sein, dass manche Brandmeldeanlagen beim Hochfahren wegen des Fehlers anschlagen.“ Dies müsse dann kontrolliert werden.

Die Ursache für den großflächigen Stromausfall ist noch unklar. Netzbetreiber Avacon arbeitet derzeit an der Behebung des Fehlers. Im Laufe des Donnerstagabends will das Unternehmen weitere Details mitteilen.

Von Peer Hellerling