Wunstorf

Beim Stadtradeln haben die Wunstorfer Kommunalpolitiker sich in diesem Jahr als aktivstes Parlament ein Lastenrad Hannah erradelt, das in der Öffentlichkeit zur freien Nutzung aufgestellt werden darf. Dafür ist nun auch ein Standort in Aussicht: Nach dem Vorschlag der Verwaltung soll es beim Edeka-Markt Kappe an der Hindenburgstraße postiert werden.

Der Wunstorfer Rat hat im Zeitraum vom 19. Mai bis 8. Juni mit fast 6000 Kilometer die Nächstplatzierten aus Garbsen und Hemmingen deutlich hinter sich gelassen und damit das Rad gewonnen, das die Region Hannover als Preis ausgelobt hatte. Das Gremium muss in seiner Sitzung am 24. September diese Spende förmlich annehmen. Gleichzeitig soll der Rat beschließen, wo die Wunstorfer das Rad nutzen können.

Hannah soll nah an Wohnviertel stehen

Die Verwaltung hat sich in den Nachbarstädten umgehört und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Hannah-Räder vor allem für das Radfahren werben sollen. Die Bürger können es aber auch als alternatives Verkehrsmittel benutzen, wenn sie etwas Größeres zu transportieren haben. Nach den Erkenntnissen aus den Buchungen fahren die Nutzer mit dem Lastenrad zu Zielen, die durchschnittlich 1,5 Kilometer weit entfernt sind.

In anderen Städten wird „Hannah“ gut genutzt, wenn sie zentral steht und damit zu Fuß gut zu erreichen ist. Das kann dann zu Auslastungen zwischen 60 und 90 Prozent führen. Als besonders gut geeignet gelten Supermärkte in der Nähe von Wohngebieten, die auch mit dem öffentlichen Nahverkehr gut zu erreichen sind. Als solcher ist auch der Edeka-Markt Kappe in Wunstorf identifiziert worden.

ADFC betreut nur noch das Wunstorfer Rad

Hannah ist ein Projekt des ADFC in der Region, über dessen Seitewww.hannah-lastenrad.de die Nutzer das Lastenrad nach einer Registrierung kostenlos ausleihen können – und zwar für längstens drei Tage. Sie erfahren dann, wo sie den Schlüssel übernehmen können.

Auch das Wunstorfer Rad wird ein ADFC-Mitglied gemeinsam mit dem städtischen Klimaschutzmanager Lars Hiddessen warten. Allerdings ist das Projekt mittlerweile so groß geworden, dass der Fahrradclub keine weiteren Betreuungen in der Region mehr übernehmen will. Das Wunstorfer Rad ist deshalb das letzte, das nach diesem Modell betrieben werden soll.

Agentur finanziert Wartung zu Beginn

Damit der Akku des unterstützenden Elektromotor geladen werden kann, ist auch ein Stromanschluss notwendig. Mit Kappe ist in einem Vertrag bereits vereinbart worden, dass die Stadt die Stromkosten von jährlich etwa 55 Euro übernimmt.

Die Klimaschutzagentur der Region finanziert nicht nur die Anschaffung, sondern finanziert drei Jahre lang auch die Wartung. Im Anschluss kommen die Kosten von jährlich 400 Euro auf die Stadt zu. Wenn jemand von den Nutzern einen größeren Schaden verursacht, kann er dafür aber auch in Haftung genommen werden. Größere Reparaturen führt die Firma Velogold aus, die auch ein Partner des Projekts ist.

Als erstes Gremium spricht der Bauausschuss über Hannah, der am Donnerstag, 12. September, ab 18 Uhr im Rathaus tagt.

Von Sven Sokoll