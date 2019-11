Wunstorf

Zum Start der Weihnachtszeit gehört alljährlich der lebendige Adventskalender. Los geht es am Sonntag, 1. Dezember. Bokeloh feiert sein 777-jähriges Bestehen und beteiligt sich erstmals an den adventlichen Aktivitäten. Gemeinsam mit Mesmerode und Idensen begehen die Bokeloher ab 17 Uhr eine Andacht in der Mehrzweckhalle, Sportplatzstraße, in Mesmerode. Damit wird auch der Adventsmarkt des Butteramteseröffnet. Anschließend wird draußen weiter gefeiert. Besucher werden gebeten, einen Becher und eine Kerze mitzubringen.

Gemeinsam singen und eine Geschichte hören

Auch Wunstorfund Blumenauöffnen gemeinsam das erste Türchen. Begleitet von den Wunstorfer Kirchengemeinden St. Bonifatius, Corvinus, St. Johannes und Stift laden 18 Familien und Einrichtungen zu einer besinnlichen halben Stunde ein. Den Auftakt gestaltet Lehrerin Kerstin Petersen ab 18 Uhr in der Aula der Otto-Hahn-Schule, Rubensstraße 12.

Die Großenheidornerund Steinhudertreffen sich um 18 Uhr in der Großenheidorner St.-Thomas-Kirche, Klosterstraße, um zu singen und einer Geschichte zu lauschen. Kolenfeldstartet den lebendigen Adventskalender um 11.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Kirche. Im Anschluss schmücken die Kinder gemeinsam den Tannenbaum auf dem Dorfplatz.

Von Jehaan Elhout