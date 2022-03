Wunstorf

Fünf Wunstorfer Grundschulen erhalten derzeit neue digitale Endgeräte für die Lehrerinnen und Lehrer. Die Stadt schließt damit das Programm an ihren Schulen ab, bei dem Land und Bund in ihrem Digitalpakt die Möglichkeiten für den Unterricht verbessern wollten. Darüber hatten im vergangenen Sommer die Kollegien an den anderen Grundschulen und in den weiterführenden Schulen bereits iPads erhalten.

„Jede Schule konnte je nach Ausrichtung ihres pädagogischen Konzeptes selbst entscheiden, wie sie ihre Arbeit umsetzen möchte“, sagte Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) nach einer Pressemitteilung. Hierfür hatte die Stadt Tablets und Notebooks zur Auswahl angeboten. Dass die Notebooks jetzt erst in den Schulen verteilt werden konnten, lag an den aktuellen Lieferschwierigkeiten auf dem IT-Markt.

Das Land trägt die Kosten für die Geräte und für den Support, während die Stadt die Geräte administriert. Um den Unterricht weiter digitalisieren zu können, lässt die Stadt derzeit in allen ihre Schulen auch für rund 900.000 Euro die Verkabelung ergänzen. Außerdem erhalten einige Räume in unterschiedlichen Schulen auch noch interaktive Tafeln.

Der Digitalpakt unterstützt in Wunstorf die technische Infrastruktur in den Schulen mit rund 1,6 Millionen Euro. Aus eigenen Mitteln will die Stadt bis 2024 außerdem noch 2,4 Millionen Euro investieren.

Von Sven Sokoll