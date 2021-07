Wunstorf

Die digitalen Lehrergeräte für die städtischen Schulen in Wunstorf sollen zum Beginn des nächsten Schuljahres in den Schulen ankommen. Die Stadt hat dafür 239 iPads und 69 Thinkpad-Notepooks bestellt, wie Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt am Montag im Verwaltungsausschuss berichtet hat. „Die Lieferzeit beträgt sechs Wochen, das ist schneller, als ich dachte“, sagte er gegenüber der Lokalredaktion.

Lesen Sie auch Stadt Wunstorf kann Geld aus Digitalpakt Schule nur langsam verbrauchen

Die Stadt habe bei der Bestellung besondere Verbindungen genutzt. Vor einem Monat hatte die Verwaltung erst den Förderbescheid des Landes bekommen und musste dann noch mit den Kollegien vereinbaren, was genau sie für den digitalen Unterricht bestellen soll. „Das Einrichten der Geräte wird natürlich auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, betonte Eberhardt.

Von Sven Sokoll