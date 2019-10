Wunstorf

Die Anspannung auf der Bühne des Stadttheaters ist deutlich zu spüren. Die letzten Proben der Ballettschule Sylvia Hirsch vor der Premiere am Sonntag, 27. Oktober, 16 Uhr, laufen. Hochkonzentriert arbeiten die Schülerinnen ihre Parts ab. Die Jüngsten sind gerade mal acht Jahre alt, unter den Akteuren ist auch ein Junge.

Gasttänzer vom Staatstheater dabei

Ein Mann ist auch dabei, der 22 Jahre alten Davide Sioni vom Niedersächsischen Staatstheater Hannover spielt in dem Ballett „Coppélia“ die Rolle des Bräutigams Franz. Seine Braut Swanilda wird getanzt von Lilli Smolnik, ein großes Ballett-Talent, wie die diplomierte Bühnentanzpädagogin Sylvia Hirsch sagt. Zudem seien auch die Parts von Swanildas beiden Freundinnen mit Johanna Tebs und Melina Thölke sehr gut besetzt.

Karten gibt es auch an der Abendkasse

Außer bei der Premiere am Sonntag zeigen die Schülerinnen den Dreiakter auch am Sonnabend, 2. November, 19 Uhr, und am Sonntag, 3. November, 16 Uhr, jeweils im Stadttheater.

Im Vorverkauf kosten Tickets in der Buchhandlung Weber, Lange Straße 22, zwischen 25 und 29 Euro, Studenten zahlen 20 Euro, Kinder unter 14 Jahren 18 Euro. Karten für alle drei Aufführungen sind auch noch an der Abendkasse zu haben.

Von Albert Tugendheim