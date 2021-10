Wunstorf

Wer bei einem Rundgang durch den historischen Ortskern Wissenswertes über die Stadtgeschichte erfahren möchte, muss sich sputen. Die regelmäßigen Stadtführungen enden am Mittwoch, 6. Oktober. Stadtführer Ulli Greiner macht beim Stadtbummel Station an der Stadt- sowie der Stiftskirche, am Rathaus und am Ratskeller sowie an der Abtei mit Wasserzucht und Brunnen.

Private Führungen sind ebenfalls möglich

Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Stadtkirche, Südstraße. Die Turmbesteigung ist coronabedingt weiterhin nicht möglich. Teilnehmer zahlen 4 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Anfragen für private Führungen nimmt das Stadtarchiv unter Telefon (05031) 101242 entgegen.

Von Rita Nandy