Liethe

Zu einer Krimilesung mit Manfred Henze und Rita Nandy lädt der Verein Kultur-Raum und Gemeinschaft (KRuG) in Zusammenarbeit mit Wegeners Hof ein. Diese beginnt am Freitag, 12. November, um 19 Uhr im Café Kuhstall auf Wegeners Hof in Liethe. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Christian Kunz.

Krimiautor Henze aus Poggenhagen liest aus „Brassenköppe“. Der Seeprovinzkrimi spielt am Steinhuder Meer. Er lehnt sich an einen wahren Fall an. Insider dürften so manche Figur und manchen Schauplatz wiedererkennen. Zudem plaudert der pensionierte Hauptkommissar humorvoll aus seiner Zeit als Polizeibeamter.

Lesung beginnt mit ungewöhnlichem Anfang

Die Lesung beginnt mit einer ungewöhnlichen Einleitung. Henzes Lektorin Rita Nandy gedenkt mit humorvollen Worten in einer kurzen Rede dem Mordopfer. Leserinnen und Lesern von HAZ oder NP ist die Journalistin durch ihre Arbeit für die Lokalredaktion Wunstorf bekannt.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich ein Buch signieren zu lassen sowie mit den Akteuren ins Gespräch zu kommen. Henze und Nandy freuen sich über eine Spende in den Hut. Einlass ist um 18.30 Uhr. Das Team von Wegeners Hof bietet Speisen und Getränke an. Es gilt die 2-G-Regel. Um Anmeldung bis Montag, 8. November, unter der E-Mail-Adresse gasthaus-blumenau@gmx.de wird gebeten. Nähere Informationen unter www.manfredhenze.de und www.nandy-textschmiede.de.

Von Anke Lütjens