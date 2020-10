Wunstorf

Der Lions Club Steinhuder Meer setzt eine neue Rekordmarke: Er hat so viele Sponsoren für den Lions Adventskalender 2020 gefunden, dass erstmals 5000 Stück gedruckt werden können. Verkaufsstart ist am Freitag, 23. Oktober, auf dem Wochenmarkt.

Der Serviceclub bringt damit seinen dritten sozialen Kalender heraus. Im Vorjahr bestand die Auflage aus 3500 Exemplaren mit 325 Gewinnen im Wert von 25.000 Euro. In diesem Jahr haben Sponsoren 414 Gewinne mit einem Gesamtwert von mehr als 30.000 Euro für den guten Zweck gestiftet. Darunter sind VIP-Karten für Hannover 96, Ballonrundfahrten, Golfkurse und erstmals 33 Hotelaufenthalte in ganz Deutschland. Jeder Adventskalender kostet 5 Euro und hat eine individuelle Nummer. Die Nummern werden ausgelost und ab 1. Dezember in der Presse veröffentlicht. Wer die Nummer seines Kalender unter den Gewinnzahlen findet, kann seinen Preis bis zum 31. Januar 2021 bei dem jeweiligen Sponsoren abholen.

Jeder Kalender hilft

„Wir wünschen uns, dass uns Menschen die Treue halten und durch den Kauf des Kalenders unsere Spendenaktionen unterstützen“, sagt Präsident Dirk Mückenheim. Hilfsorganisationen wie die Lions werden vor allem in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie benötigt, um Menschen, die vielfältiger Hilfe bedürfen, Unterstützung zukommen zu lassen. „Jeder verkaufte Kalender hilft ein Stück auf diesem Weg“, sagt Mückenheim.

Verkaufsstart ist am Freitag, 23. Oktober, auf dem Wochenmarkt. Außerdem ist der Kalender an insgesamt 31 Verkaufsstellen zu bekommen, die Adressen sind online unter www.lc-adventskalender.de zu finden. In der Regel sind die Kalender sehr schnell ausverkauft. Die Internetseite bietet auch die Möglichkeit, den Kalender online zu bestellen.

