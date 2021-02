Wunstorf

Die überwiegend wohnungslosen Besucher des Tagestreffs für Wohnungslose können sich die teuren FFP-2-Masken meistens nicht leisten. Daher hat Silke Hinze von den Lionessen des Lions Clubs Steinhuder Meer der Einrichtung am Montag, 8. Februar, einen Besuch abgestattet. Dabei hat sie Sozialarbeiterin Sabrina Koster einen Karton mit 100 FFP-2-Masken übergeben. „Wer eine Maske braucht, bekommt eine“, sagt Koster.

Weniger Besucher

Da die Besucher überwiegend nur von ausgezahlten Tagessätzen leben, ist die Anschaffung für sie besonders kostspielig. Durch eine Kooperation mit dem Jobcenter sind die Mitarbeiter des Tagestreffs auch zur Auszahlung des Satzes berechtigt. Normalerweise kommen rund täglich 25 Besucher dorthin, um sich aufzuwärmen und zu klönen. Wegen Corona sind es derzeit um die 15 Gäste. „Es kommen sonst ja auch die Ehemaligen, die wieder eine Wohnung und Arbeit haben. Denen haben wir nahegelegt, zu Hause zu bleiben“, sagt Koster.

Club fehlen Einnahmen

Wegen der Pandemie sind dem Lions Club Einnahmen wie durch das Matjesfest und den Basar in Neustadt weggebrochen. „Uns stehen nur der Erlös aus dem Verkauf des Sterntalerkalenders und unsere Mitgliedsbeiträge zur Verfügung“, so Hinze. Dennoch wolle der Lions Club auch weiterhin für regionale Vereine, Verbände und Einrichtungen spenden. So unterstützt er unter anderem regelmäßig das Projekt Kurze Wege, das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof sowie das Naturerlebnisbad Luthe.

„Der Club hat einen Spendenausschuss gegründet. Jeder kann Vorschläge machen und dann wird darüber abgestimmt“, sagt Hinze. Sie und alle weiteren Clubmitglieder hoffen, dass die Einnahmen durch das Matjesfest im Sommer und den Basar im November wieder steigen. Dann könne wieder mehr gespendet werden.

Von Anke Lütjens