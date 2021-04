Wunstorf

Ehrenamtliches Engagement sollte belohnt werden: Das haben sich auch Präsident Dirk Mückenheim und Axel Brockmann vom Lions Club Steinhuder Meer gesagt. Sie haben am Dienstag zwei Ständer für die Reparatur von Fahrrädern an Marcel Birth übergeben. Dieser betreibt an der Speckenstraße ehrenamtlich eine Fahrradgarage, in der er für die Verkehrssicherheit der Fahrräder von bedürftigen Kindern und Senioren sorgt.

Die Fahrradgarage betreibt der Dachdecker seit November letzten Jahres. „Die Montageständer im Wert von 500 Euro ermöglichen ein besseres und bequemeres Arbeiten“, sagte Brockmann. Birth versteht sich nicht als Konkurrenz zu lokalen Händlern, sondern als Ergänzung. Er kauft auch die Ersatzteile vor Ort. „Mir sind die Sicherheit und die Nachhaltigkeit wichtig“, sagte er. Das Engagement fand bei den Lions sofort Zuspruch.

Der Lions Club unterstützt mit dem Erlös aus dem Verkauf der Sterntaler-Adventskalender vor allem Vereine und Einrichtungen vor Ort. Dadurch waren rund 25.000 Euro zusammengekommen. Wer Hilfe braucht, kann sich über Facebook oder per Mail an marcels-fahrradgarage@gmx.de wenden,

Von Anke Lütjens