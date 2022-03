Wunstorf

Der Lions Club Steinhuder Meer will den Menschen in der Ukraine helfen. Vor einem zweiten Konvoi mit Hilfsgütern hat die Initiative „Wunstorf hilft der Ukraine“ um Wolfgang Wachtmeester und Carsten Kaufmann einen Tankgutschein in Höhe von 250 Euro erhalten. Karin Gerhards von den Lions hat ihn überreicht, nachdem sie die Lions erfahren hatten, dass die Finanzierung vor allem wegen der hohen Treibstoffpreise noch wackelte.

Karin Gerhards überreicht für den Lions Club Steinhuder Meer einen Tankgutschein an Wolfgang Wachtmeester. Quelle: Lions Club Steinhuder Meer

Die Lions-Mitglieder haben der Initiative aus dem Gewerbgebiet Süd viel Lob gezollt. Einige von ihnen haben die Aktivitäten auch mit privaten Spenden unterstützt. „Alle Beteiligten hoffen, dass der Krieg zeitnah ein Ende findet und die Unterstützung der Bevölkerung zum Wiederaufbau fortgeführt werden kann“, sagte der Lions-Pressesprecher Michael Gerhards.