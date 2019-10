Wunstorf

Bescheidenheit funktioniert im Fall von Sängerin und Musikerin Lisa Canny nicht. Sie hat siebenmal die renommierten „All Ireland Championships“ gewonnen und das gleich mit zwei Instrumenten – der Harfe und dem Banjo. Dann ist es gar nicht mehr möglich, tief zu stapeln. Auf ihrer Deutschland-Tour macht Canny auch in Wunstorf Station. Am Donnerstag, 31. Oktober, ist sie in Küsters Hof, Hindenburgstraße 29, zu hören. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Aufgewachsen mit traditioneller Musik

Außerdem hat Canny diverse Musikwettbewerbe gewonnen und Touren mit den Bands „Celtic Crossroads“ und „The Young Irelanders“ in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Russland unternommen. Die Künstlerin ist im Nordwesten Irlands, in der Grafschaft Mayo, aufgewachsen. Ihr erster musikalischer Berührungspunkt war die traditionelle Musik des Landes. Später hat Canny an der „Irish World Academy of Music and Dance“ in Limerick studiert – eine Schmiede für talentierte junge Musiker.

Erfolgreiche Schritte auf internationalem Parkett

Aber die Irin hat sich musikalisch ständig weiterentwickelt und anderen Stilrichtungen Raum gegeben. So hat sie ein Gesamtkunstwerk geschaffen, das aus einer Mischung von traditioneller irischer Musik, Popmusik und Hip Hop besteht. Die Verschmelzung der Stile hat dazu geführt, dass namhafte Musikmanager wie Miles Copeland von „The Police“ Canny als Irlands nächste große Musikerin auf der internationalen Bühne bezeichnen. Mehr als zwei Millionen Online-Streams bezeugen, dass die Multi-Instrumentalistin und Songwriterin das internationale Parkett bereits erfolgreich beschritten hat.

Karten kosten 17,60 Euro. Sie sind auf www.lasol-events.de zu kaufen.

Von Anke Lütjens