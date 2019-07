Luthe

Die VHS Hannover-Land lockt mit Reisen ins Grüne. Am Sonnabend, 3. August, nimmt Literaturwissenschaftler Martin Drebs seine Zuhörer von 17 bis 21.30 Uhr mit einem Koffer voller Bücher auf dem Hof Stille am Luther See, Seeweg 14, mit auf eine fantastisch-literarische Urlaubsreise. Mit an Bord sind Bücher von Roger Willemsen, mit dem die Gäste bis an „die Enden der Welt reisen“ und Christoph Ransmeyer, in dessen „Atlas eines ängstlichen Mannes“ die Besucher nachschlagen können. Den Kurs, die Ziele, die Geschichten bestimmen die Teilnehmer selbst. Der Bordenauer Reiseführer Martin Drebs liest vor, ob mit Seume „Zu Fuß nach Syracuse“ oder durch „Reisebilder von Gerstäcker bis Fontane“.

Das Angebot gilt für maximal 25 Teilnehmer. Die Kosten betragen 15 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon (05032) 971074 0der 971072 sowie per Mail an wetzel@vhs-hannover-land.de möglich.

Von Anke Lütjens