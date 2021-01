Luthe/Garbsen

Von außen wirkt das Unternehmen an der Lise-Meitner-Straße unscheinbar. Die Aufschriften „VetLogOne“ und „Tierarzt24“ prangen auf den Firmenschildern des grauen Gebäudes. In den Hallen allerdings entsteht derzeit Deutschlands erstes Logistikunternehmen für Tiermedizin.

Tierärzte-Genossenschaft investiert 11 Millionen Euro

Die Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte (WDT) aus Berenbostel lagert ihren Logistikbereich nach Luthe aus. Das Tochterunternehmen VetLogOne übernimmt einen Teil des Gebäudes an der Lise-Meitner-Straße, das bis Ende 2019 der Automobilzulieferer Syncreon nutzte. Noch wird in den beiden Hallen kräftig gewerkelt. Im April sollen von dort unter anderem Tierärzte, Zoologische Gärten und Tierkliniken beliefert werden. Mit knapp 11 Millionen Euro sei das Projekt für das Mutterunternehmen die größte Investition in der Firmengeschichte, erläutert Andreas Mahn, Geschäftsführer von VetLogOne.

Größtes Kühlhaus in Norddeutschland

Die beiden Hallen bieten Platz für rund 11.000 tiermedizinische Artikel – von Medikamenten, über Skalpelle bis hin zum Röntgengerät und zum Operationstisch. Mehr als 2000 Paletten mit Waren sollen künftig in Norddeutschlands größtem Kühlhaus bei Temperaturen zwischen zwei und acht Grad lagern. Die Lieferung des 1200 Quadratmeter großen Fertigmoduls ist für März geplant. Im Raum nebenan herrschen mit 15 bis 25 Grad angenehmere Temperaturen. 100 Mitarbeitende sollen Anfang April ihre Arbeit aufnehmen. 60 ziehen aus Garbsen nach Luthe. Derzeit laufen Vorstellungsgespräche für 20 bis 40 neue Arbeitskräfte. Gesucht werden Kommissionierer, Staplerfahrer sowie Verpacker.

Logistiker rechnet mit täglich bis zu 6000 Paketen

Bei den rund 700 am stärksten nachgefragten Medikamenten fallen die jeweils bestellten Packungen – ähnlich wie bei einem Zigarettenautomaten – automatisch in eine Box. 1200 Aufträge pro Stunde können so erledigt werden. Andere Artikel müssen die Beschäftigten per Hand in entsprechende blaue Boxen legen. Der Geschäftsführer rechnet mit 4000 bis 6000 Paketen, die täglich die Hallen verlassen werden. Vier Transportdienstleister übernehmen zwischen 8 und 17 Uhr die Auslieferung an die Kundinnen und Kunden. Das bedeutet 20 bis 30 Lastwagenbewegungen pro Tag. Da es sich um den Transport von Medikamenten handelt, müssen die Versender bestimmte Qualitätsstandards – etwa die Einhaltung der Kühlkette – gewährleisten.

Das ist WDT Tierzuchtdirektor Dr. Karl Marx gründete 1904 die Produktiv- und Konsumgenossenschaft deutscher Tierärzte in Posen. Seit 2006 trägt sie den Namen Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte (WDT). Zu Beginn zählte sie 112 Mitglieder. Mittlerweile sind es mehr als 7100. 1912 wurde der Firmensitz nach Hannover verlegt. Seit 1982 ist WDT in Garbsen ansässig. Die Genossenschaft produziert Salben, Cremes und Injektionslösungen. Sie stellt auch 150 Eigenpräparate her. Der Pharmagroßhandel umfasst rund 4000 Arznei- und Ergänzungsfuttermittel sowie Pflegemittel aus dem Arznei- und Pflanzenmittelbereich. Zudem bietet das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden 6000 Artikel für den Praxisbedarf an. Im Serumwerk Memsen (Grafschaft Hoya) werden Seren und Impfstoffe hergestellt. Mit Tierarzt24.de betreibt das Unternehmen einen Internethandel, der seinen Sitz künftig in Luthe hat.

Nachhaltigkeit: Bestellungen sollen gebündelt werden

Das nationale Geschäft macht 95 Prozent von VetLogOne aus. In Deutschland gibt es etwa 10.000 niedergelassene Tierärztinnen und Tierärzte. „Wir beliefern nahezu alle“, sagt Mahn. Bisher bestellen sie ihre Waren mehrmals wöchentlich bei verschiedenen Lieferanten. Grund seien geringe Lagerkapazitäten in den Praxen. Dies soll sich ändern. VetLogOne möchte aus Gründen der Nachhaltigkeit Verpackungsmüll sparen. Dafür sollen herstellerübergreifend Bestellungen gebündelt und somit die Zahl der Lieferungen reduziert werden. Außerdem ist geplant, ein Mehrwegsystem einzuführen, statt die Waren weiter in Kartons zu verpacken. Zudem setzt das Unternehmen auf einen klimaneutralen Versand: Es kompensiert seit Herbst 2019 die von ihm erzeugten Kohlendioxid-Emissionen. Das Geld werde komplett beispielsweise in Projekte zur Wassergewinnung in Afrika oder Wiederaufforstungsprojekte gesteckt, erläutert Mahn.

Geschäftsführer lebt in Steinhude

Der Geschäftsführer studierte bei der Luftwaffe Betriebswirtschaftslehre. Er wuchs in der Nähe von Augsburg auf und wechselte 2011 zu WDT. Dort leitet der 40-Jährige den Logistikbereich. 2012 zog der Vater von zwei Kindern nach Steinhude.

Von Rita Nandy