Steinhude

Beim Ausbau der Lütjen Deile in Steinhude fließt seit Montag der flüssige Schaumbeton in den Unterbau, der in Wunstorf erstmals eingesetzt wird. Nach Angaben von Stadtsprecher Alexander Stockum wird die Firma Faber aus den Niederlanden drei Tage lang damit beschäftigt sein. Nach dem Fortschritt am Montagnachmittag schienen sie im Plan zu sein.

Vom Parkplatz an den Strandterrassen aus pumpt die Firma Faber den Schaumbeton in die Straße Lütjen Deile. Quelle: Sven Sokoll

Nachdem die erste Ausschreibung mit einem klassischen Verfahren Kosten von 1,3 Millionen Euro gebracht hatte, hat die Stadt einen zweiten Versuch auf Grundlage des innovativen Schaumbetons unternommen. Die Luftporen machen ihn leicht, sodass er vor allem auf schwierigen Untergründen wie beim Torf am Steinhuder Meer viele Vorteile hat. So kostet der Ausbau jetzt nur 850.000 Euro.

Allerdings muss der Schaumbeton auf der ganzen Straße in einem Stück aufgebracht werden. Weil die Anwohner in den nächsten Tagen ihre Grundstücke nur über kleine Brücken erreichen können, sprach eine Spaziergängerin bei dem Anblick von „Klein Venedig“.

Über Brücken erreichen die Anlieger ihre Grundstücke. Quelle: Sven Sokoll

Von Sven Sokoll