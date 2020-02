Steinhude

Die Bauarbeiten in der Lütjen Deile sollen am 9. März fortgesetzt werden. Die Stadt will dabei den verarbeiteten Schaumbeton weitgehend im Boden lassen und mit der gleichen Technik weiterarbeiten. Nach einer Versammlung am Montagabend sind viele Anlieger aber weiterhin skeptisch, ob das die richtige Lösung ist. Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt, der die Zusammenkunft wegen des fehlenden Baureferatsleiters selbst leitete, sprach von einer sachlichen, aber auch sehr kritischen Atmosphäre.

Die Straße in der Nähe des Steinhuder Meeres hat einen torfigen Untergrund und war bisher noch nicht ausgebaut worden. In einer ersten Ausschreibung dafür mit den klassischen Verfahren waren die Kosten explodiert. Bei der Suche nach einem Einsparpotenzial waren die Planer auf den in Deutschland bisher kaum benutzten Schaumbeton als Tragschicht gekommen. Mit seiner Luftporen ist er leicht, sodass der Untergrund weniger tief ausgehoben werden musste.

Ab 9. März entstehen Randsteine

Als ein niederländischer Subunternehmer das Material im Oktober einbaute, stimmte allerdings das Mischungsverhältnis nicht. Das zeigte sich daran, dass die Oberfläche nach dem Trocknen brüchig wurde. Nach einem Baustopp hat die Stadt mit den Firmen und weiteren Experten beraten, wie das Problem gelöst werden kann.

Auf die Schaumbetonschicht soll eine zweite aufgebracht werden. Quelle: Sven Sokoll

Nun soll nach dem neuen Plan die erste Schicht bis auf loses Gestein im Boden bleiben. Ab dem 9. März soll die Wunstorfer Baufirma mit den Randsteinen weitermachen, ehe die Niederländer dann nach etwa einem Monat wieder eine zweite dünnere Schicht des Schaumbetons aufbringen. „Dabei werden Experten der Universität gleich kontrollieren, ob die Mischung stimmt, damit das nicht noch einmal passieren kann“, betonte Eberhardt.

Im Mai soll die Asphaltschicht entstehen

Nach 24 Tagen, am 11. Mai soll die getrocknete Schicht testweise belastet werden und bei einem positiven Ergebnis die Asphaltdecke entstehen, sodass die Straße dann bald wieder befahrbar sein wird. „Es ist gut, dass wir jetzt zumindest einen festen Plan haben“, sagte Eberhardt.

Mit dem Verfahren wird die Straße nun am Ende fünf Zentimeter höher werden. Der Gutachter, der das für die Stadt entwickelt hat, hat in der Versammlung garantiert, dass diese Lösung funktionieren wird. „Natürlich ist nachvollziehbar, dass die Anlieger da jetzt skeptisch sind“, räumte Eberhardt ein. Er kündigte aber an, dass einige in der Versammlung geäußerte Vorschläge zu Details noch einmal geprüft würden.

Anlieger hätten sich mehr Miteinander gewünscht

„Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Verwaltung uns jetzt stärker einbinden will. Aber wir sind wieder vor vollendete Tatsachen gestellt worden“, sagte Anlieger Raimund Kaufhold am Dienstag. Nach dem Baustopp hatte die Interessengemeinschaft im Januar im Ortsrat erneut gefordert, noch einmal grundsätzlicher über den Aufbau zu sprechen. Auf ihrer Wunschliste stehen unter anderem eine schmalere Fahrbahn, aufgelockerte Parkflächen, eine stärkere Verkehrsberuhigung und eine Fahrbahn, die sich farblich von den grauen Asphaltbändern für Fußgänger und Radfahrer unterscheidet.

„Doch jetzt soll einfach so weitergebaut werden – ich war enttäuscht.“ Für Laien sei zwar nur schwer einzuschätzen, welche Lösung wirklich die beste ist. „Aber man kann vor Ort ja besichtigen, dass es mit dem Schaumbeton nicht geklappt“, sagt der Anlieger. Weil es sich in den Augen der Stadt um eine Frage der Gewährleistung handelt, soll die zweite Schaumbeton-Schicht zu keinen Mehrkosten für Anlieger und Stadt führen. „Die beiden Firmen werden sich untereinander einigen müssen“, sagte Eberhardt.

Die Anlieger hatten sich gleich skeptisch über den Schaumbeton geäußert und fürchten jetzt, dass die Straße in einigen Jahren wieder saniert werden muss, wenn die erste Schicht im Untergrund bleibt. Schwere Fahrzeuge sollen die Straße aber weiterhin nicht befahren dürfen. Erfolgreich hat die Stadt den Schaumbeton allerdings auf dem neuen Uferweg zwischen Hafenstraße und Ferienpark-Gelände eingesetzt.

Die Langzeitbaustelle nervt

Die Anlieger können seit Wochen ihr Grundstücke nicht richtig erreichen. „Die Leute hier haben deshalb die Nase voll. Aber auch für den Tourismus ist das hier ja kein gutes Bild“, sagte Kaufhold über die Langzeitbaustelle unweit der Strandterrassen. Noch nicht weiter gediehen sind die Gespräche mit der Telekom über eine neue Leitung, denn die Anlieger wünschen sich eigentlich auch noch eine bessere Netzanbindung.

Weil auch in die Kanalisation Beton gelaufen war, ist in einem Abschnitt eine neue Leitung entstanden, die bleiben soll und wegen ihres höheren Niveaus auch eine Pumpstation erfordert. „Eigentlich hieß es, dass das nur ein Provisorium sein soll“, sagte Kaufhold zu dem Thema enttäuscht.

