Wunstorf

Nur selten wird die Fahne des Lufttransportgeschwaders 62 von Marschmusik begleitet zu einer Feier auf dem Fliegerhorst hineingetragen. Am Mittwoch hatte der Verband aber einen Anlass dazu: Bei einem Appell in der Halle des Ausbildungszentrums hat er den Prinz-Heinrich-Preis entgegengenommen und erhielt so eine Anerkennung als bester Verband der Luftwaffe.

Vor dem Halle stand als Kulisse das neueste Flugzeug des Typs Airbus A400M mit der Baunummer 32. Generalleutnant Helmut Schütz, Kommandierender des Luftwaffentruppenkommandos in Köln, marschierte an der Seite von Kommodore Ludger Bette an der Paradeaufstellung vorbei, zu der sich die Soldaten und zivilen Beschäftigten ausgerichtet hatten. Auch zahlreiche Ehrengäste verfolgten die Übergabe, bei welcher das Heeresmusikkorps aus Hannover für die Klänge verantwortlich war.

Fliegerei-Fan Heinrich stiftete den Preis

Der Preis geht auf Prinz Heinrich von Preußen zurück. Dieser war ein Fan der Fliegerei und stiftete 1914 eine Bronzestatue. Sie bekam der Sieger eines Zuverlässigkeitswettbewerbs für Flugzeuge, dessen Schirmherr der Bruder des Kaisers war. 1963, als die Wettbewerbe nach zwei Weltkriegen schon lange Geschichte waren, übergab die Familie des letzten Siegers das Stück der Luftwaffe. Seitdem wird er regelmäßig an den Verband dieser Teilstreitkraft übergeben, die fliegerisch, taktisch und technisch die besten Leistungen gezeigt hat.

„Es ist mir ein persönliches Anliegen, Sie mit diesem Preis auszuzeichnen“, sagte Schütz in seiner Rede. Die Einführung des neuen Flugzeugs sei am Anfang von vielen Schwierigkeiten begleitet gewesen. Die Geschwaderangehörigen hätten aber hart dafür gearbeitet, dass ihre Flotte immer einsatztauglicher wird.

Preis soll auch ein Ansporn sein

„Die Liste der Erfolgsmeldungen der A400M wächst jetzt kontinuierlich weiter. Und im Januar haben Sie Ihre Fähigkeiten noch einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als Sie 32 Soldaten der Bundeswehr kurzfristig aus dem Irak zurückgeholt haben“, betonte der General. Der Preis soll aber auch ein Ansporn dafür sein, an den nächsten Herausforderungen ebenso engagiert weiterzuarbeiten.

Oberst Bette freute sich über die Wertschätzung für die Arbeit seines Verbands. Er ist zufrieden, dass die A400M zum Rückgrat des militärischen Lufttransports geworden ist. Im vergangenen Jahr erreichte die Flotte unter anderem die Ziele, Nachtsichtgeräte und ein Selbstschutzsystem in Betrieb zu nehmen. „Wir können stolz auf unsere Leistung sein, aber wir müssen weiter hart arbeiten. Die Zukunft gehört denjenigen, die sie machen“, schloss er.

Von Sven Sokoll