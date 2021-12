Luthe

In Höhe der Wertstoffinsel bei Nahkauf wird es nächste Woche an der Adolf-Oesterheld-Straße eng. Grund sind Reparaturarbeiten am Gehweg. Dafür wird die Straße von Mittwoch bis Freitag, 15. bis 17. Dezember, in Richtung Gewerbegebiet halbseitig gesperrt. Fußgänger können einen Notweg nutzen. Für Autofahrer gilt an der Baustelle Tempo 30. Die Stadt bittet Ortskundige, den Bereich zu umfahren.

Von Rita Nandy