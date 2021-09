Luthe

Der Unmut der direkten Anwohner ist groß: Die Bushaltestelle Sperberhorst wird derzeit großflächig umgestaltet – und künftig steht ein Buswartehäuschen vor ihrem Grundstück. Zudem wurde die Zufahrt verändert, und ein alter Baum musste gefällt werden.

„Buswartehäuschen ist zu groß“

Die Kritik richtet sich nicht gegen den barrierefreien Umbau. Anwohner Wolfgang Teschner fordert jedoch mehr Augenmaß. Das Wartehäuschen sei so konzipiert, dass dort auch ein problemloser hinterer Einstieg in einen Gelenkbus möglich sei, sagt er. Das hält er für übertrieben. „Der Bus fährt nur zu Schulzeiten“, betont der Luther. Zudem fragt er sich: „Was sollen dort Fahrradständer?“ An der Bushaltestelle habe noch nie ein Fahrrad gestanden. Auch die Größe der Unterstellmöglichkeit hält er für überdimensioniert.

Lesen Sie auch Wunstorf: Land fördert Umbau von fünf Bushaltestellen in Luthe, Mesmerode und Idensen

Anwohner fühlen sich schlecht informiert

Eine Anwohnerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, befürchtet durch den Bau eine Wertminderung ihres Hauses. Ebenso wie ihre Nachbarn kritisiert sie, von der Stadt nicht im Vorfeld informiert worden zu sein. So hätten sie keine Gelegenheit gehabt, sich zu den Plänen zu äußern. Das Argument, dass diese bei der Ortsratssitzung vorgestellt wurden, lassen die Anwohner nicht gelten. Sie hätten weder gewusst, wann die Arbeiten beginnen, noch sei ihnen mitgeteilt worden, wie lange sie dauern werden.

Ein Baum musste weichen – Ersatz soll gepflanzt werden. Quelle: Rita Nandy

Einsatz zeigt nach sieben Jahren Erfolg

Teschner glaubt ohnehin, dass die Busse künftig bedarfsorientiert und nicht mehr strikt nach Fahrplan verkehren werden. Ein Buswartehäuschen sei dann überflüssig, meint er. Das sieht Dieter Matzke, stellvertretender Regionalvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn, ganz anders. „Meine Bemühungen seit 2014 haben gefruchtet“, sagt der Luther. „Ein Buswartehäuschen ist das A und O, damit man nicht immer im Regen steht.“ Um den ÖPNV benutzerfreundlich zu machen, müsse die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. So sieht es auch Stadtsprecher Alexander Stockum. Wichtig seinen auch „weiche Faktoren“ – etwa bequem in den Bus einsteigen zu können. Für eine Verkehrswende seien auch Fahrradabstellmöglichkeiten notwendig.

Dieter Matzke von Pro Bahn setzt sich für die Interessen der Fahrgäste ein. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Öffentliches Interesse vor Individualinteresse

Matzke, dessen Verband die Fahrgäste vertritt, habe die Stadt mit seinen Argumenten überzeugt, sagt Stockum. Für die Arbeiten am Sperberhorst die rund 50.000 Euro kosten, ist allerdings die Region zuständig. Bei städtischen Entscheidungen müssten immer das öffentliche Interesse und das Individualinteresse abgewogen werden, erklärt der Stadtsprecher. In diesem Fall profitieren davon die Busnutzer.

Von Rita Nandy