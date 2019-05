Luthe

Mit ihrem Classic Rock sollen Die Lights am Sonnabend, 18. Mai, wieder ein großes Publikum auf Stilles Hof in Luthe locken. Organisator Christian Stille hofft auch deshalb darauf, weil er den Erlös des Abends für gute Zwecke einsetzen will. Der größte Teil des Geldes ist für den Tagestreff für Wohnungslose gedacht.

Die hannoversche Coverband spielt Musik aus den siebziger, achtziger und neunziger Jahren, unter anderem von Eric Clapton, den Dire Straits, Supertramp und Bon Jovi. Dabei setzen sie gelegentlich durchaus ungewöhnliche Instrumente ein.

Der Einlass beginnt um 19 Uhr, ein Stunde später treten die Musiker auf die Bühne. Karten zum Preis von 5 Euro sind vorab auf dem Hof und in der Storchenapotheke zu bekommen.

Von Sven Sokoll