Luthe

Marley ist ein Profiteur der Corona-Krise. „Während des Lockdowns sind alle in die Baumärkte gelaufen, um bei sich etwas zu machen“, sagte Peter Heine, Geschäftsführer des Luther Herstellers von Heimwerkerartikeln. So ergänzen derzeit rund 150 Zeitarbeiter den Stamm von 350 Beschäftigten, um die hohe Nachfrage bedienen zu können. Üblicherweise sind es um die 80.

Schon seit 2016 wissen die Mitarbeiter an der Adolf-Oesterheld-Straße, dass der belgische Mutterkonzern Aliaxis die Luther Tochter verkaufen will. „Sie haben eine neue Strategie und wollen sich vom Baumarktgeschäft trennen“, sagte Heine am Dienstag bei einem Besuch von Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt. „Wir sind aber sehr profitabel, an unseren Zahlen liegt es nicht.“ Die Verhandlungen mit einem Investor sind gerade auf der Zielgerade. Der Geschäftsführer hofft, in der ersten Jahreshälfte 2021 den neuen Eigentümer vorstellen zu können.

Anzeige

Geschäftsführer sieht Eigentümerwechsel positiv

Er ist zuversichtlich, dass der Standort seinen aktuellen Kurs mit vielen Investitionen und Innovationen fortsetzen und ausweiten kann. Zunächst habe die Nachricht des bevorstehenden Verkaufs unter den Mitarbeitern natürlich Unruhe ausgelöst, doch für Heine ist der Wechsel eher positiv. Und auch Eberhardt beruhigte das, nachdem die Verkaufspläne auch im Rathaus Befürchtungen ausgelöst hatten.

Die Marke Wefatherm mit Wassertechnik für Gebäude ist vor allem in China und in der Golfregion gefragt. Ansonsten sind die Hauptabnehmer für Regenrinnen, Lüftungstechnik und Sockelleisten Baumärkte im deutschsprachigen Bereich, wobei Marley gerade auch den Sprung in andere Länder versucht. Derzeit plant das Unternehmen an seinem Standort Luthe den Bau einer zweiten neuen Leichtbaulagerhalle für die Logistik und erneuert Maschinen und Gebäudeteile. Bei den Produkten entwickeln die Experten gerade eine Lüftungsanlage, die auch Keime abtötet.

Demonstrationsanlage bewässert das Grün

In einem Auszubildendenprojekt ist unter der Grünfläche ein neues Bewässerungssystem verlegt worden. Quelle: Marley

Eine andere neue Entwicklung sehen Besucher recht bald, wenn sie auf das Gelände kommen. Marley hat unterschiedliche seiner Produkte zu einem Bewässerungssystem für den Garten zusammengefügt. Um es leichter vermarkten zu können, haben Auszubildende es unter der Leitung von Claudia Düwel in einem Projekt auf einem Stück des Freigeländes installiert. Nun kann der Wasserfluss an unterschiedlichen Stellen nicht nur über ein Gerät im Inneren des Hauses gesteuert werden, sondern auch über eine App. Das satte Grün des Rollrasens zeigt, dass die Planung wohl aufgeht. Nur Maulwürfe machen den Planern manchmal einen Strich durch die Rechnung.

Von Sven Sokoll