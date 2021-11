Luthe

Ein Kreisel soll den Verkehr auf der Bundesstraße 441 vor Luthe besser ordnen. Diesen Vorschlag hat die SPD-Fraktion im Luther Ortsrat gemacht. Die Kommunalpolitiker wünschen sich, so das Verkehrsnetz in ihrem Bereich an das wachsende Gewerbegebiet anzupassen. „Der Bau der Nordumgehung hilft, löst aber nicht automatisch alle Verkehrsprobleme“, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag.

Das Gewerbegebiet muss nach Überzeugung der SPD besser an die B441 angebunden werden. Ein Kreisel am sogenannten Luther Ohr soll dazu ein Beitrag sein. „Die Idee haben wir nach Gesprächen mit den Anliegern vor Ort aufgegriffen. Wir halten das für bemerkenswert.“ Die Fraktion glaubt auch, dass die Idee umzusetzen ist.

Der Kreisel soll so angelegt sein wie der im Verlauf der Adolf-Oesterheld-Straße beim Logistiker Amazon. „Der Bau eines Kreisels führt die Verkehrsbelastung, bei entsprechender Ausführung, von den Luther Wohngebieten weg“, schreibt die SPD.

Entlastung der nördlichen Zufahrt

Der Vorteil sei, dass der Gewerbeverkehr mit Lastwagen und Sprintern dann immer die südliche Ausfahrt aus dem Kreisel und damit auch die südliche Auffahrt zur Adolf-Oesterheld-Straße nutzen können. Damit würde die Wohnbebauung neben der nördlichen Auffahrt des Luther Ohrs geringer belastet. Damit dort nur noch der Verkehr nach Luthe fährt, soll das Linksabbbiegen auf die Adolf-Oesterheld-Straße dort verboten werden.

Die SPD-Fraktion stellt sich vor, dass das Kreisel stark bepflanzt werden soll, um mit den Pflanzen einen positiven Beitrag zur CO2-Bilanz zu leisten. Außerdem hat die Fraktion klare Vorstellungen zur Finanzierung: „Amazon ist der weitaus größte Nutznießer einer ordentlichen Verkehrsanbindung in diesem Bereich. Wir gehen davon aus, dass sich Amazon an seine Zusage hält und sich an den Kosten beteiligen wird.“

Der Antrag ist ein Thema in der konstituierenden Sitzung des Ortsrates am Donnerstag, 11. November, im Luther Schützenhaus. Sie beginnt um 19 Uhr. Ein weiterer Punkt ist die Entschlammung des Luther Sees.

