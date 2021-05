Luthe

Ein Anwohner der Straße Adlerhorst in Luthe hat auf seinem Grundstück sein getötetes Kaninchen gefunden, das sonst frei innerhalb des Zauns umher läuft. Nach Angaben des Polizeikommissariats Wunstorf hatten Unbekannte vermutlich am frühen Freitagmorgen, 14. Mai, das Tier getötet und teilweise zerstückelt. Anschließend legten sie es vor das Haus des Besitzers. Da die Ermittler in der Nähe keine Blutspuren gefunden haben, wissen sie noch nicht genau, wo und wie das Kaninchen starb. Sie hoffen deshalb, dass Zeugen sich unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 melden, und haben ein Verfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

Von Sven Sokoll