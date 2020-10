Luthe

Bei einem Unfall auf der Adolf-Oesterheld-Straße ist am Montagmorgen ein unbeladener Ford-Lieferwagen mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Ein 24-jähriger Amazon-Lieferant war um kurz nach 9 Uhr aus Richtung L 392 gekommen. In der scharfen Linkskurve kam der Wagen nach den ersten Ermittlungen der Polizei bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern, sodass er einen entgegenkommenden Lastwagen touchierte. Der Lastwagen, den ein 39-Jähriger steuerte, wurde auf einer Länge von sieben Metern an der Seite zerkratzt, konnte aber weiterfahren. Der Lieferwagen musste aber abgeschleppt werden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Von Sven Sokoll