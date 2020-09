Luthe

Für die Klassencontainer an der Grundschule Luthe musste die Wertstoffinsel mit Glas- und Altpapiercontainern an der Kleinen Heide weichen. Einen Ersatz wird es erstmal nicht geben. Dies teilte der Kontaktbeamte Alexander Stockum auf der Ortsratssitzung am Donnerstagabend mit. Rund 15.000 Euro müsste die Stadt für eine neue Entsorgungsmöglichkeit investieren. Der Abfallentsorger Aha sieht keinen Handlungsbedarf. Seine Vorgaben beinhalten pro 2000 Einwohner eine Wertstoffinsel. Luthe mit seinen knapp 6000 Einwohnern verfügt über drei. „Das Soll ist erfüllt“, sagt Stockum.

Luther können Wertstoffe an drei Inseln im Ort entsorgen

Die Inseln mit Containern befinden sich an der Adolf-Oesterheld-Straße, Am Lehmstich und An der Tongrube. Luther können aber auch an der Zufahrt zur Kläranlage sowie am städtischen Baubetriebshof ihr Glas und Altpapier entsorgen. Jeder neue Container berge auch Konfliktpotenzial. Die Stadt möchte daher lieber wieder den alten Standort nutzen, wenn die Schulcontainer nicht mehr gebraucht werden.

Ortsratsherr Andreas Lange schlug vor, im Gewerbegebiet an der Industriestraße eine Wertstoffinsel zu errichten. Diese sei, im Gegensatz zu den beiden Plätzen Am Lehmstich und Adolf-Oesterheld-Straße, dann auch gut mit dem Auto zu erreichen. Ortsbürgermeister Rolf Hoch schlug zudem den Aldi-Parkplatz in Luthe vor. Die Stadt will die Standorte prüfen.

Von Rita Nandy