Luthe

Zum Auftakt des Luther Schützen-, Volks- und Erntefests füllten sich am Freitagabend Zelt und Festplatz schnell. Als federführender Veranstalter begrüßte Ortsbrandmeister Martin Ohlendorf die Vereine, darunter das restliche Organisationsteam des dreitägigen Festes: Schützenverein, TSV Luthe und Kraftfahrzeug-Club Luthe. Aber auch Mitglieder des Heimatvereins, des Naturerlebnisbades, der Landfrauen, der SPD, des DRK, des Fördervereins der Grundschule Luthe und des Angelsportvereins Luthe marschierten zu Klängen des Musikzuges Kolenfeld ins Zelt. Manch einer musste schnell sein Shirt wechseln, weil er zu verschiedenen Vereinen gehörte. Am Ende bot sich ein buntes, fröhliches Bild: Die Landfrauen leuchteten in Gelb, die Sportler in Grün und das DRK in seinen roten Vereinsfarben. Einen weißen Akzent setzte der Heimatverein.

Vater überreicht Scheiben an seine beiden Kinder

Mit zwei Schlägen stach Ortsbürgermeister Rolf Hoch das Freibierfass an, bevor der Schützenvereinsvorsitzende Torsten Faltinat die besten Schützen des Jahres proklamierte. Ein besonderes Ereignis: Er durfte seinen Kindern, Moritz (Jugendschützenkönig) und Theresa (Jugendbürgerkönigin), die Scheibe überreichen. Die Würde der Schützenkönigin sicherte sich Alisa Lindig. Groß war die Freude bei der neuen Bürgerschützenkönigin Tina Fülling, die sich den Titel für den Angelsportverein sicherte. Ihr Mann Mike hatte diesen zehn Jahre geleitet. Zudem feiert der Verein am nächsten Sonnabend, 31. August, sein 50-jähriges Bestehen auf Sundmachers Hof.

Zur Galerie Mit der Begrüßung der Vereine startete das dreitägige Luther Schützen-, Volks- und Erntefest. Die besten Schützen gaben nach dem Eröffnungstanz die Tanzfläche für Alle frei.

Von Rita Nandy