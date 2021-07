Luthe

Passanten bleiben neugierig stehen. Mitte auf einer Wiese in der Luther Feldmark ist ein Areal mit einem Elektrozaun abgegrenzt. Seit Mai haben die Leine-Hähnchen von Hendrik Heimberg am Karl-Gutkes-Weg Unterschlupf gefunden. Ein Werbeschild weist seit Neuestem auf die Geflügelhaltung hin. 300 Tiere picken und scharren auf dem 300 Quadratmeter großen Areal. „Jedes Tier sollte mindestens einen Quadratmeter haben“, sagt der Jungbauer. Der Luther setzt auf artgerechte Freilandhaltung.

Hähnchen verbringen Mittagszeit im Stall

Am Boden zeigt sich, dass die Tiere den ganzen Platz gar nicht benötigen. Die Hühner und Hähne halten sich gerne dicht beieinander direkt rund um den Stall und die beiden Unterschlupfmöglichkeiten auf. Zwischen 11 und 14 bis 15 Uhr kuscheln sie sich im Stall zusammen. Freilaufende Hähnchen gebe es in dieser Art in Wunstorf noch nicht, sagt Heimberg. Sie seien eine echte Alternative zur Massentierhaltung. Er setzt auf konventionelle Fütterung, anders als der Biohof Peters aus Großenheidorn. Dessen Freilandhähnchen besitzen Bioqualität.

In der Mittagszeit ziehen sich die Hähnchen in ihren Stall zurück. Abends werden sie eingesperrt. Quelle: Rita Nandy

Rund zwei Kilo Schlachtgewicht

Das Gewicht unterscheidet die Leine-Hähnchen von denen im Supermarkt. „Meine werden viel schwerer“, sagt Heimberg. Das Schlachtgewicht liege zwischen 1,8 bis 2,5 Kilogramm. Anfang Juli werden zuerst die Hähne geschlachtet, die schneller an Gewicht zulegen. Etwa eine Woche später folgen die Hennen. Die Schlachtung übernehme ein Hof in Landesbergen (Kreis Nienburg). Auch bei der Auswahl des Aufzuchtbetriebs setzt der Landwirt auf kurze Transportwege. Die drei Wochen alten Hähnchen kamen aus Rheda-Wiedenbrück. Der Luther hat sich für die Rasse „Ross“ entschieden. Die Tiere seien robust und agiler als andere Arten. Seine Hähnchen vertreibt der 27-Jährige direkt über den elterlichen Hof am Seeweg 2. Außerdem ist das Geflügel auch in Kochs Hofladen in Liethe erhältlich.

Der Stall steht auf Kufen und stammt aus England. Der Aufbau der Anlage hat drei Tage gedauert. Quelle: Rita Nandy

Dumpingpreise schrecken Jungbauer ab

Für seine Bachelorarbeit hat der ehemalige Hölty-Schüler eine betriebswirtschaftliche Analyse über den Betrieb Heimberg mit einer Investitionsanalyse zu Freilandhähnchen verfasst. Ein Jahr habe er auch in einem Hähnchenbetrieb gearbeitet. Ein „Weiter so“ könne es in der Landwirtschaft nicht geben. Bereits während des Studiums habe er daher überlegt, was für ihn infrage komme. Die Milchwirtschaft habe ihn abgeschreckt, da die gezahlten Preise nicht ansatzweise die Arbeit an sieben Tagen pro Woche würdigen würden. „Wir werden mit Dumpingpreisen abgespeist“, kritisiert Heimberg.

Landwirt träumt von eigenem Schlachtbetrieb

Auf dem elterlichen Hof stehen 50 Kühe. Diese werden um 6.15 Uhr gemolken, bevor Hendrik Heimberg sein Federvieh gegen 7 Uhr aus dem Stall lässt. Es folgen Stall-, Hof-, Feld- und Büroarbeiten. Am Nachmittag werden die Kühe erneut gemolken und gefüttert, um 18.30 Uhr geht es wieder zu den Hähnchen. Der Arbeitstag endet um 22 Uhr. Dann geht es für das Geflügel zurück in den Stall. Zur Erntezeit fällt auch die Mittagspause weg. Trotz der harten Arbeit stand für Hendrik Heimberg schon früh fest: „Ich werde Landwirt.“ Mit fünf Jahren saß er bereits auf dem Trecker – kaum dass die Beine lang genug waren, fuhr er selbst. Er habe immer schon etwas mit Tieren machen wollen, berichtet der Jungbauer. „Ich würde behaupten, dass ich ein gutes Auge für Tiere habe.“ Sein Traum ist, das Geflügel direkt auf dem Hof schlachten und nach Kundenwünschen zerlegen zu können.

Von Rita Nandy