Luthe

Einen ganzen Anhänger voller Müll hat Christian Stille, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins Luthe, an den Sammelstellen für die Aktion Saubere Landschaft eingesammelt. Rund 30 Säcke sowie viele Autoreifen, eine Palette, Bauschutt, ein Bürostuhl, eine Schublade, Eisenstangen und andere in Feld, Wald und Wiesen entsorgte Dinge kamen zusammen. „Das Ergebnis sehen wir als vollen Erfolg an. Unser Dank gebührt allen, die mitgemacht haben“, sagte Stille.

Teilnehmer machen sich einzeln auf den Weg

Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung zum zweiten Mal in Folge umorganisiert werden. Statt in Gruppen mit Treckern loszuziehen, machten sich Einzelpersonen, Ehepaare und Eltern mit Kindern eine Woche lang alleine auf den Weg, um den Unrat einzusammeln. Dazu gehören auch immer wieder Verpackungen, Plastik und Flaschen.

Lesen Sie auch:

Die Müllsammler waren unter anderem an den Straßen Im Blenze, Richtung Schloß Ricklingen, im Luther Wald, am Luther See und an der Tongrube unterwegs. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam Müll sammeln und anschließend gemütlich beisammen sitzen können“, sagte Stille. Der Heimatverein organisiert die Aktion alljährlich.

Von Anke Lütjens