Luthe

Die Idee zu einer Onlineumfrage hatte Nadine Kohrs aus Luthe schon länger. Sie möchte sich für ihren Ort engagieren. Daher ruft sie Lutherinnen und Luther unter dem Namen „Na Dine“ über Facebook und Instagram auf, Auskünfte über die Lebensqualität ihres Wohnortes zu geben.

Ältere Lutherinnen und Luther sollen auch mitmachen

Kohrs möchte beispielsweise wissen, was Luthe lebenswert macht und welche Angebote fehlen. In den ersten Tagen haben sich bereits 50 Personen an der Umfrage beteiligt. „Wenn es 500 werden, wäre das toll“, sagt sie.

Vor allem die über 60-Jährigen hätten sich bisher nur wenig beteiligt, berichtet die Lutherin. Sie setzt darauf, dass Kinder oder Enkelkinder den möglicherweise nicht so onlineaffinen Eltern und Großeltern behilflich sein werden. Wer bei der Onlineumfrage mitmachen will, klickt den Link mein.luthe an.

Von Rita Nandy