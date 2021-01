Luthe

Hannah Boehme musste ihren Freiwilligendienst an der Parkside Primary School in East London am Indischen Ozean aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beenden. Doch sie möchte privat noch einmal dorthin reisen und für die Kinder eine Schaukel bauen. Für das Hilfsprojekt nähte sie mit ihrer Mutter rund 600 Masken.

Mund-Nasen-Schutz weiterhin erhältlich

An Weihnachten öffnete sie nun das Sparschwein mit den Einnahmen aus dem Verkauf. Stolze 2575 Euro sind für das Hilfsprojekt in Südafrika zusammengekommen. „Die Erwartungen sind damit weit übertroffen worden, und wir freuen uns wirklich sehr“, teilt die Lutherin mit. Sie wird auch weiterhin Masken für „ihre“ Schulkinder nähen. Der Mund-Nasen-Schutz ist in der Praxis Physiomed 47, Lange Straße 47, in Wunstorf erhältlich. Wer eine kaufen möchte, kann auch eine Whatsapp an Telefon (01 74) 5 80 50 07 schicken.

Von Rita Nandy