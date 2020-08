Liethe

An einem Mähdrescher in Liethe ist am Donnerstag gegen 13.45 Uhr ein Brand ausgebrochen. Der Landwirt, der die Feuerwehr alarmiert hatte, konnte das Feuer aber auf eigene Faust löschen. Für die Feuerwehren aus Wunstorf und Luthe bedeutete das eine rasche Umkehr. Ihre Kameraden aus Blumenau kontrollierten anschließend noch, ob der Brand wirklich gelöscht war.

Von Sven Sokoll