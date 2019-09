Großenheidorn

Der nächste Träger des Großenheidorner Ortspreises heißt Manfred Wenzel. Wie der Vorsitzende des Arbeitskreises 750 Jahre Großenheidorn am Montag mitteilte, hat die Jury aus Ortsrat, Pastor Karsten Dorow und ihm diese Auswahl in der vergangenen Woche unter zwölf Kandidaten gefällt. Der frühere Ortsbürgermeister hat die Ehrung angenommen und soll das Weberschiffchen in einer Feierstunde am Freitag, 15. November, im Thomashaus bekommen.

Schon früh hat der gebürtige Großenheidorner, der nur während seines Studiums woanders wohnte, sich als Handball-Jugendwart und Spartenleiter beim örtlichen Sportverein MTV engagiert. Auch in der Kirchengemeinde ist er aktiv und gehört derzeit dem Kirchenvorstand an. Aktuell kümmert er sich unter anderem um den Friedhof, ist aber auch als Prädikant im Gebiet der schaumburg-lippischen Landeskirche unterwegs.

Wenzel wollte Bodes Werk fortführen

Für Großenheidorn hat er sich gern engagiert, weil das Vereinsleben so lebendig ist. „Als ich 1996 Ortsbürgermeister wurde, wollte ich gern fortführen, was meine Vorgängerin Helga Bode aufgebaut hat.“ Als einen Höhepunkt seiner Amtszeit sieht er die Gründung der Randstundenbetreuung für die Grundschüler des Ortes –auch wenn er sich immer noch darüber ärgert, dass er dafür viele Anfeindungen erleben musste.

Dem Ortsrat gehört der CDU-Politiker weiterhin an, unterlag nach der letzten Kommunalwahl allerdings gegen seinen SPD-Nachfolger Martin Ehlerding. Wenzel ist auch Ratsherr und Regionsabgeordneter. Von Beruf ist Wenzel Chemie-Ingenieur und hat sich auf Sicherheitsfragen und das Umwelt-Audit spezialisiert. Derzeit lehrt er an drei Einrichtungen noch als Dozent.

Engagement soll belohnt werden

Das Weberschiffchen wird verliehen, um besonderes Engagement für Großenheidorn zu ehren. In den vergangenen drei Jahren sind Ute Döll , Bernd Birth und Ilse Bokelmann für ihr Engagement ausgezeichnet worden. „Eigentlich dachte ich, dass erst noch andere an der Reihe sind. Aber der Preis muss ja nicht heißen, dass ich mich danach zur Ruhe setzen muss“, sagt der 64-jährige Wenzel.

Von Sven Sokoll