Wunstorf

Schon nach knapp einem Dreivierteljahr hat der Serienschauspieler und Corona-Leugner Mustafa Alin seinen Imbiss in Wunstorf wieder aufgegeben. Im Juli hatte er das Que Baba an der sogenannten Sölter-Kreuzung, Neustädter Straße, eröffnet. Nun haben die Betreiber von Manhattan Burger den Pavillon übernommen. Die beiden Brüder Mohamed und Hussein Hussein und ihr Cousin Duryd Bagdadi wollen dort ein Schnellrestaurant einrichten, in dem die Gäste ihre Burger selbst aus zahlreichen Zutaten auf der Karte zusammenstellen können. Sie betreiben bereits gleichnamige Imbisse in Hannover-Linden und Seelze-Letter.

Mohamed (links) und Hussein Hussein betreiben auch einen Manhattan-Burger-Laden in Seelze-Letter Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

Das Manhattan-Team hat den Imbiss voll eingerichtet übernommen, will ihn aber neu ausrüsten. „Wir müssen komplett renovieren“, sagt Mohamed Hussein. Eröffnung soll nach Möglichkeit Anfang April sein.

Vorbesitzer schreckt Kunden mit Corona-Videos ab

Alin berichtet, er habe seinen Betrieb insgesamt verkauft, weil ihm die Lust daran vergangen sei. Er habe Schwierigkeiten gehabt, Personal zu finden, und auch die Kunden seien ausgeblieben.

Mit der Einrichtung seiner Dönerstube hat sich Mustafa Alin einige Mühe gegeben. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Alin hatte sich mit sehr eigenwilligen Beiträgen zur Corona-Debatte über Instagram und Facebook nicht nur Freunde gemacht: Mit einem unerlaubt gedrehten Video zu einem Besuch in einer Langenhagener Klinik wollte er vermeintliche Corona-Lügen aufdecken. Letztlich rief er damit sogar die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Etlichen Wunstorfern verging auch wegen dieser Aktionen der Appetit auf die Speisen.

Von Kathrin Götze