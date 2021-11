Wunstorf

Die Polizei Wunstorf hat am Freitag, 27. November, nach einem 36-Jährigen gefahndet. Der Mann war am Abend an einer Tankstelle in Garbsen in eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen verwickelt. Die Beteiligten hatten die Tankstelle anschließend in Richtung Wunstorf verlassen. Kurz vor Mitternacht konnte der Mann in seinem Auto in Wunstorf auf der Straße Am Stadtgraben von der Polizei angehalten werden.

Bei der Kontrolle des 36-Jährigen stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und anderen berauschenden Mitteln stand. Eine erste Messung ergab einen Wert von 1,33 Promille. Bei der anschließenden Blutentnahme leistete der Mann nach Angaben der Polizei Widerstand und biss einer Polizeibeamtin in die Hand. Gegen den 36-Jährige leitete die Polizei gleich mehrere Starverfahren ein.

Von Anke Lütjens