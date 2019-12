Großenheidorn

Nur mit einem Sprung hat sich ein 28-jähriger Wunstorfer am Freitag vor einem Unfall gerettet. Der Mann wartete an einer Haltestelle an der Einmündung der Dorfstraße zum Bordenauer Weg auf den Bus. In diesem Moment kam eine 58-Jährige aus Großenheidorn mit ihrem Opel Corsa von der Straße ab und fuhr erst auf die Bushaltestelle zu und anschließend gegen ein Verkehrsschild.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass die Frau offenbar betrunken war. Sie ordneten eine Blutprobe an, das Ergebnis steht noch aus. Die Polizisten zogen den Führerschein der Frau ein. Den Schaden bei dem Unfall schätzen sie auf rund 600 Euro.

Von Gerko Naumann