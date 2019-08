Wunstorf

Nach einer Messerattacke auf seine 46-jährige Ehefrau und seine 19-jährige Tochter hat die Polizei am Sonntagmorgen einen 50-jährigen Mann am Lerchenweg festgenommen. Die Frauen erlitten Schnittverletzungen. Auch eine weitere Tochter (14) sowie der Sohn (17) wurden bei dem Versuch, ihren Vater zu überwältigen, leicht verletzt. Ein Arzt soll den Mann noch am Sonntag auf seinen Geisteszustand untersuchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 50-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen in der Wohnung der Familie seine Frau angegriffen, die Tochter ging dazwischen. Während die beiden Frauen mit Rettungswagen in Kliniken gebracht wurden, nahmen Beamte den Tatverdächtigen fest. In seiner Zelle im Polizeikommisariat randalierte er weiter, verletzte sich am Kopf und konnte von den Beamten nur mithilfe von Pfefferspray überwältigt werden. Der Mann wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Von Anke Lütjens