Steinhude

Zu einem Unfall ist es am frühen Sonnabendmorgen gegen 4.40 Uhr auf der Großenheidorner Straße in Steinhude gekommen. Ein 39-jähriger Wunstorfer geriet nach Angaben der Polizei Wunstorf auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei geparkten Autos.

Rettungskräfte befreien Autofahrer

Wegen der Kollision kippte das Auto des Unfallverursachers auf die Beifahrerseite. Rettungskräfte befreiten den Mann aus seinem Wagen. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Steinhude und Wunstorf. Der Wunstorfer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Polizeibeamte stellten fest, dass der 39-Jährige unter Einfluss von Alkohol stand. Daher leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen den Mann ein und zog dessen Führerschein ein.

Spiegel an der Langen Straße beschädigt

Am vorigen Freitag in der Zeit zwischen 20.15 und 20.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines Skoda Fabia. Der Wagen war in Wunstorf in der Lange Straße abgestellt. Zeugen zu den Unfällen können sich unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 bei der Polizei Wunstorf melden.

Von Anke Lütjens