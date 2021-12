Wunstorf

Fahrradleuchten zu verschenken: 100 Sets mit aufsteckbaren Vorder- und Hinterradleuchten hat Tüftler Marcel Birth am Sonnabend in seiner Fahrradgarage an der Speckenstraße verschenken wollen. Seinem Aufruf auf Facebook folgten aber nur wenige. Daher hat sich der Wunstorfer nun überlegt, die Lampensets vielleicht an eine Schule zu spenden. Die könnte dann die Sets möglicherweise als Geschenke für bestandene Fahrradprüfungen an die Schüler weitergeben.

Wunstorfer repariert ehrenamtlich Fahrräder

Die Sets hat Birth von der Herstellerfirma Fischer gespendet bekommen. Vom Unternehmen Wertgarantie aus Hannover hat er außerdem acht E-Bikes erhalten, von denen er eines am Sonnabend meistbietend versteigert hat. „Das hat 2222 Euro gebracht“, sagte Birth. Der Erlös gehe an Tafel, Tagestreff und Tierheim in Wunstorf, das Kinderkrankenhaus Auf der Bult, die Jugendfeuerwehr Wunstorf und die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Der leidenschaftliche Mountainbiker betreibt seine Fahrradgarage seit gut einem Jahr. Ehrenamtlich repariert der Wunstorfer Räder von Kindern aus bedürftigen Familien und von älteren Menschen. Dafür hatte er im Oktober den Ortspreis der Stadt Wunstorf erhalten.

Bastler nimmt auch gebrauchte Räder an

Als Downhillbiker hatte er sich eine Fahrradwerkstatt zunächst für eigene Zwecke gebaut. „Ich habe festgestellt, dass ich gern anderen Leuten helfe, vor allem Kindern“, sagte er zu seiner Motivation. Ein schöner Lohn ist für ihn die Freude der Menschen, die seine Werkstatt mit reparierten Fahrrädern verlassen. Gern nimmt Birth Spenden für Material oder gebrauchte Fahrräder entgegen, die aber nicht schrottreif sein dürfen.

Beispielsweise spendete der Rat sein Stadtradeln-Preisgeld für das Projekt. Von der Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus (SPD) erhielt er einen Gutschein für ein örtliches Fahrradgeschäft, um Material kaufen zu können. Vom Lions-Club Steinhuder Meer bekam Birth zwei Ständer zum Reparieren von Rädern. Wer etwas spenden möchte, kann per E-Mail an marcels-fahrradgarage@gmx.de einen Übergabetermin vereinbaren.

Von Anke Lütjens