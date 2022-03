Hagenburg

Die Wilhelm-Bock-Grundschule in Hagenburg hat eine neue Schulleitung. Marion Feise hat den Posten übernommen. Zunächst nur kommissarisch, aber laut Samtgemeindebürgermeister Jörn Wedemeier ist es sehr wahrscheinlich, dass die 51-Jährige die Grundschule dauerhaft leiten wird.

Marion Feise kommt aus Haste und ist seit mehr als 27 Jahren im Schuldienst. Im Laufe der Zeit war sie bereits an Schulen in Bad Oeynhausen, Bad Nenndorf und Kolenfeld als Lehrkraft tätig. Jetzt beginnt die 51-Jährige ihre erste Stelle als Rektorin in Hagenburg.

Ausflug geplant

Für das kommende Schuljahr hat die Hasterin einen Ausflug in den Zoo Hannover und ein Bewegungscamp geplant. „Es ist wichtig, dass die Kinder mal wieder rauskommen“, findet die Schulleiterin. Außerdem möchte sie die Leseförderung ausbauen. Als besondere Herausforderung sieht sie den Ganztagsschulbetrieb.

„Wir brauchen zuverlässige Leute, die uns die Ganztagsbetreuung sichern“, so Feise. Außerdem sei Corona immer noch eine „Riesen-Aufgabe“. Besonders stolz ist Feise auf die digitalen Fortschritte in der Grundschule Hagenburg. Mittlerweile seien alle Räume mit WLAN ausgestattet und der Schulserver IServ, der die Kommunikation mit den Eltern erleichtern soll, sei auf einem guten Weg.

Unterrichten ist ihr wichtig

Die Stelle der kommissarischen Schulleiterin hatte die neue Rektorin bereits im Februar übernommen. Sie habe immer mal wieder in Erwägung gezogen, eine Stelle als Schulleiterin anzutreten, habe aber warten wollen, bis ihre familiäre Situation dies auch zulässt. Neben ihren Verwaltungstätigkeiten unterrichtet Feise auch selbst in den Fächern Deutsch, evangelische Religion, Musik, Kunst und Sport. Das Unterrichten sei ihr sehr wichtig. „Man muss ja an den Schülern und der Realität dranbleiben“, erklärt die Rektorin.

Feise hat die Schulleitung von Kristina Kotulla übernommen. Die neue Schulleiterin ist nun für zwölf Lehrer und 137 Schüler verantwortlich. Neu dazugekommen sind zwei Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Für das kommende Schuljahr wünscht sich die 51-Jährige, dass die Grundschule Hagenburg noch einen weiteren FSJler findet. Eine der insgesamt zwei Stellen sei noch unbesetzt.

Von Nina Jürgensmeier