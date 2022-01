Wunstorf

Der Marlene-Dietrich-Abend unter dem Titel „The Kraut“ kann wie vorgesehen am Dienstag, 1. Februar, im Stadttheater über die Bühne gehen. Das hat der Kulturring Wunstorf als Veranstalter mitgeteilt. Die Inszenierung des Theaters für Niedersachsen beginnt um 20 Uhr. Für Zuschauer gilt die 2G-plus-Regel sowie die Maskenpflicht auch am Sitzplatz. Die für Donnerstag, 10. Februar, vorgesehene „Poesiebegeisterungsshow“ mit Lars Ruppel fällt leider aus.

Publikum hört auch die größten Hits der Diva

Die Zuschauer erleben Marlene (Silke Dubilier) in „The Kraut“ privat wie nie. Alleine in ihren eigenen vier Wänden gibt die faszinierende, jedoch gealterte Grande Dame ihren Liedern einen ganz intimen Ton. Der erlaubt einen Blick hinter die Fassade eines Weltstars und rückt ihre menschliche Seite in den Vordergrund. Zu hören sind die größten Hits – abseits der Showbühne. Das Publikum erfährt Antworten auf bisher unbeantwortete Fragen: Wer war der Mensch hinter der Hollywood-Diva? Welche Entscheidungen hat sie eventuell bereut? Wie plant ein Weltstar seine Beerdigung?

Karten sind im Vorverkauf erhältlich

Karten kosten 25 Euro, ermäßigt 10 Euro. Sie sind beim Kulturring Wunstorf, Am Burgmannshof 1b, bei der Buchhandlung Weber, Lange Straße 20-22, sowie bei der Steinhuder Tourismus GmbH, Meerstraße 15-19, in Steinhude erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Das Büro des Kulturrings ist Montag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr sowie am Dienstag und Freitag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Anke Lütjens