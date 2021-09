Wunstorf

Die SPD im Rat hat einen neuen Vorsitzenden: Nach mehr als 18 Jahren in dieser Funktion hat Kirsten Riedel nicht wieder kandidiert und übergibt jetzt an Martin Ehlerding, der einstimmig zu ihrem Nachfolger gewählt wurde. „Mir hat die Arbeit immer viel Spaß gemacht, auch wenn es manchmal anstrengend war“, sagte Riedel laut einer Pressemitteilung, nachdem die Fraktion und der Ortsvereinsvorsitzende Torben Klant ihren Dank ausgesprochen hatten. Riedel ist überzeugt, mit der Fraktion viel bewegt zu haben. Sie ist allerdings zumindest als Ratsfrau auch weiter aktiv.

Martin Ehlerding gehört dem Rat seit 2016 an und ist auch Ortsbürgermeister in Großenheidorn. Anfang des Jahres hatte er sich gegen Carsten Piellusch um die Bürgermeisterkandidatur bemüht, war dann aber unterlegen. „Wir müssen bauen und bezahlbaren Wohnraum schaffen, eine zukunftsweisende Verkehrspolitik umsetzen und den sozialen Zusammenhalt weiter fördern“, sagte Ehlerding in seiner Antrittsrede.

Von Sven Sokoll