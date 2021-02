Wunstorf

Nach dem sonnigen Wetter und vielen Besuchern am Wochenende am Steinhuder Meer haben Stadt und Polizei am Montag eine eher positive Bilanz gezogen. „Die Lage war nicht so schlimm, es gab wenig Anlass einzuschreiten“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Wer angesprochen worden sei, weil er die Corona-Regeln nicht befolgt hatte, habe meist gleich Verständnis gezeigt.

Auf Facebook hatte sich ein Leser beklagt, dass Menschenmassen am Steinhuder Meer unterwegs waren und die Hälfte der Personen keine Maske getragen habe. Das kann Stockum so nicht bestätigen. Allerdings sieht die Stadt mittlerweile das Problem, dass die Maskenpflicht im Bereich der Promenade nach den Schildern nur von 10 bis 16 Uhr gilt. Das basiert auf einer Verfügung der Region von Anfang Januar. Mittlerweile sind die Tage aber länger geworden und die Menschen auch später noch unterwegs.

Gesamtkonzept ist noch in Arbeit

„Jetzt kann es natürlich sein, dass jemand das Schild sieht und die Maske um 16.05 Uhr deshalb absetzt. Wenn dann aber noch viele andere Menschen in der Nähe sind, gilt die Maskenpflicht aber natürlich trotzdem“, sagte Stockum. Die Stadt will deshalb der Region vorschlagen, die Zeiten auszuweiten, um solche Missverständnisse zu beseitigen.

Für die Saison hatte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt im Januar angekündigt, ein festes Konzept auszuarbeiten, wie Stadt und Polizei auf einen zu starken Andrang in Steinhude reagieren wollen. Das liegt bisher noch nicht vor. „Wir müssen das noch mit der Region abstimmen“, sagte Stockum. Diese ist für den Infektionsschutz in erster Linie zuständig. Eine große Rolle spiele dabei, unter welchen Umständen sich die neue Virusmutation ausbreitet.

Die Polizeidirektion Hannover hat nach dem Wochenende noch einmal dazu aufgerufen, beliebte Ausflugsziele in der nächsten Zeit möglichst zu den Stoßzeiten zu vermeiden. Die Beamten werden weiterhin kontrollieren.

Spielplätze sind offen geblieben

Bei dem schönen Wetter haben einige Kommunen schon Spielplätze gesperrt, weil die Nutzer sich darauf zu sehr gedrängt haben. „Wir haben durchaus auch gesehen, dass sie stark frequentiert werden, die große Mehrheit hält aber den notwendigen Abstand“, sagte Stockum. Deshalb habe die Stadt bisher davon abgesehen, Plätze dichtzumachen.

Zahl der Infizierten steigt weiter

Über das Wochenende ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Wunstorf weiter angestiegen. Lag sie am Freitag noch bei 85 Erkrankten – das entspricht einer Sieben-Tage-Inzidenz von 135,1 –, gab die Region Hannover für Montag die Zahl mit 114 an. Das entspricht einer Inzidenz von 142,2.

„Eine Pflegeeinrichtung in Wunstorf treibt die Zahlen in die Höhe. Neun Fälle sind seit Freitag dazugekommen“, sagte Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover. Insgesamt sind 29 Bewohner und vier Mitarbeiter infiziert. Regionsweit sind derzeit 286 Betroffene in Seniorenheimen infiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Wunstorf insgesamt 717 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Sven Sokoll und Anke Lütjens