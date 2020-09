Wunstorf

Matthias Wolf hat es getan, der Generationenwechsel an der Spitze der Musikschule Wunstorf ist besiegelt. Am Dienstag hat Wolf seinen Arbeitsvertrag als neuer Musikschulleiter unterzeichnet.

27 Lehrer unterrichten 1200 Schüler

Wolf ist seit Juli 2018 Stellvertreter von Musikschulleiter Ludger Wiese. Wiese geht mit dem 31. Dezember 2020 nach 35 Jahren in den Ruhestand. Auf seine neue Aufgabe hat sich Wolf seit 2018 intensiv in Lehrgängen vorbereitet. Die Musikschule Wunstorf hat aktuell fast 1200 Schülerinnen und Schüler und 27 Lehrerinnen und Lehrer. Wolf will an Bewährtem festhalten, aber auch neue Akzente setzen.

„Dass ein Neuer kommt, heißt nicht, dass alles neu wird“, sagte Wolf im Juni. Er will die Schülerzahl trotz Corona konstant halten und nach Möglichkeit ausbauen. Der Trompeter hofft, dass der Regelbetrieb der vereinsgeführten Schule 2021 wieder starten kann.

