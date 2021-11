Steinhude

„Ich wollte nur noch raus. Ich wollte in die Freiheit. Die haben mich als jungen Menschen verpfuscht“, sagt Gabriele Baumbach mit Nachdruck. „Mit 22 Jahren konnte ich endlich die DDR mit meinem Kind verlassen und in den Westen umsiedeln.“ Das war vier Jahre vor dem Mauerfall. „Niemand konnte ahnen, dass die Mauer fallen würde. Ich möchte nie wieder in einem Staat wie der DDR leben müssen“, sagt die heutige Wunstorferin. Heute ist der Mauerfall genau 32 Jahre her.

„Da gehe ich mit“

Zuvor lernte sie in der DDR einen Mann kennen, der bereits einen Ausreiseantrag nach Westdeutschland gestellt hatte. „Da habe ich voll mitgezogen und ihm gesagt, da gehe ich mit.“ An die möglichen Folgen für sie, ihr Kind und ihre Eltern durch das DDR-Regime, dachte sie dabei nicht. Eine ganze Lawine von Repressalien folgte, die sie durchstand. Die gelernte Chemiefacharbeiterin wurde beispielsweise vom Betriebsrat zur Rede gestellt mit der Aufforderung, sich von diesem Mann zu distanzieren und zu überlegen, wie es ihr im Kapitalismus des Westens ergehen würde.

Wie groß die Gefahr sei, dass sie auf der Straße landen würde. „Ich ließ aber nicht locker.“ Sie hat sich immer wieder gegen den DDR-Staat gestellt, sodass die Staatssicherheit auch öfters bei ihr auftauchte. „Wir hatten Verwandte im Westen. Sie wollten kontrollieren, ob wir nicht durch die Verwandten in den Westen ausgeschleust würden.“ Da sie mit ihrer Staatsprovokation nicht nachließ, um die Ausreise durchzusetzen, verfügte der Staat besonders harte Druckmittel.

Ohne Kind wäre sie nicht gegangen

„Es ging vor allem um meinen Sohn, der zu der Zeit des Ausreiseantrages acht Jahre alt war. Da er nicht von dem Mann war, mit dem ich in die BRD ausreisen wollte, forderte der DDR-Staat für den Ausreiseantrag eine Zustimmung von seinem leiblichen Vater, sein Kind bei der Ausreise mitnehmen zu können.“ Die Behörden hofften auf ein Nein von ihm, was ihren Ausreisewunsch verändert hätte, wie sie einräumt. Ohne Kind hätte sie die DDR nicht verlassen. Der Vater gab seine Zustimmung.

Gabriele Baumbach musste viel über sich ergehen lassen, um die Ausreiseerlaubnis aus der DDR gemeinsam mit ihrem Kind zu bekommen. Ein Dokument, dass für sie heute noch viel bedeutet. Quelle: Winfried Gburek

Der Staat ließ nicht nach, die Repressalien hörten nicht auf. Auch nicht, als der Ausreise offenbar aus „politisch-operativen Gründen“ stattgegeben werden sollte. Unerwartet bewilligte man ihr vor der Ausreisegenehmigung eine Operation in der DDR zur Behandlung ihrer angeborenen Hüftreduktion. „Im Krankenhaus wussten sie, dass ich ausreisen will. Ich wurde im Einzelzimmer isoliert. Dort wurde ich mit 22 Jahren niedergemacht, regelrecht verpfuscht, indem sie mir in meine Hüfte ein Metallstück eingebaut haben, das schon verrostet war.“

Dies erfuhr sie im Westen, da sie aufgrund ihrer zunehmenden Schmerzen erneut operiert werden musste. „Der Knochen war vom Rost schon schwer angegriffen. Ich weiß nicht, wie es mir mit dieser Belastung in der DDR noch ergangen wäre, wenn ich nicht ausgereist wäre. Ich wäre mit dem Metall in der Hüfte sicherlich umgekommen. Die wollten eben, dass ich damit untergehe. Dass ich nichts mehr schaffen kann und nichts mehr auf die Beine stellen kann, obwohl ich noch jung war und das ganze Leben vor mir hatte.“

Neues Zuhause in Steinhude gefunden

Inzwischen hat Baumbach nach Stationen in Gießen und Hannover ein neues Zuhause in Steinhude gefunden und arbeitet als Angestellte bei der Wunstorfer Polizei. Auf den Mauerfall und die Wende hat sie mit ihrem Leben eine ganz eigene Sicht. Auch wenn für sie, wenn auch erst vier Jahre später, mit dem Mauerfall 1989 die erhoffte Freiheit gekommen wäre, bereue sie es nicht, vorher – selbst unter den Repressalien – den Weg der Ausreise erkämpft zu haben. Der Mauerfall sei für sie von großer Bedeutung, sodass sie nicht nur am 9. November daran denke. „Ich bin sehr froh, dass es zum Mauerfall gekommen ist. Nur mit dem Mauerfall konnte ich meine Eltern, Verwandten und Freunde wiedersehen.“

Nach der Ausreise gab es keine Möglichkeit zu einem direkten Kontakt zu ihnen. Eine Einreise blieb ihr verwehrt. „Deshalb wusste ich gar nicht, wie mir geschah“, schildert Baumbach ihr besonderes Mauerfallerlebnis. „Am Tag meines Geburtstages klingelte es, ich öffnete die Tür, und vor mir stand meine Mutter. Wir hatten uns vier Jahre nicht mehr gesehen.“ Jetzt könne man ungehindert hin und her reisen – auch in die ehemalige Heimat. Dort wird sie an vieles und nicht nur „an eine schöne Jugendzeit erinnert“, wie sie sagt. „Wenn, dann fahre ich für zwei oder drei Tage hin und dann wieder zurück nach Wunstorf. Das ist in Ordnung. Aber dann bin ich auch froh, wenn ich wieder hier bin.“ Nicht nur Erinnerungen, sondern auch alte Ängste schwingen bei Besuchen nach wie vor mit.

Sie will selbst in die Akten sehen

Viel Überwindung habe es gekostet, Einsicht in ihre Stasiakten zu beantragen, macht Baumbach deutlich. Damit hoffte sie, vor allem Klarheit über die Hüftoperation in der DDR zu bekommen. Sie erhielt Kopien, bei denen über vier Fünftel des Textes geschwärzt und somit unleserlich sind. „Ich weiß nicht, ob es aus Gründen des Datenschutzes von der Berliner Behörde erfolgte oder bereits zuvor durch die Stasi geschwärzt war. Ich möchte unbedingt wissen, ob meine Operation in der DDR mit dem rostigen Stahl gezielt veranlasst wurde, um mir und meinem Leben zu schaden, nur weil ich in Freiheit leben wollte.“ Daher wird Baumbach auch hier von ihrer Freiheit Gebrauch machen und nach Berlin fahren, um persönlich im Archiv der Stasiunterlagen Einblick in ihre Akten zu nehmen.

Von Winfried Gburek