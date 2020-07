Steinhude

Sturmeinsatz für die Feuerwehr Steinhude und die Drehleiterbesatzung aus Wunstorf: Böen haben am Sonntag einen schweren Ast einer Eiche gebrochen. Der Ast drohte auf die Meerstraße zu fallen.

Nach ersten Informationen wurde die Feuerwehr Steinhude am Sonntag gegen 11.45 Uhr alarmiert. Da dieser Ortsfeuerwehr das passende Gerät fehlt, um in hohe Baumkronen aufzusteigen, ließ Einsatzleiter Marcel Nellesen zusätzlich die Drehleiter aus Wunstorf alarmieren. Der etwa 20 Zentimeter dicke Ast hing an wenigen Fasern über der Meerstraße, der Hauptzufahrt zum Großparkplatz an den Strandterrassen.

Im Korb der Drehleiter beseitigt der Sägetrupp den Sturmschaden in der Eiche vor dem Café Zeit. Quelle: Florian Hake

Die Feuerwehr Steinhude sperrte die Straße. Vor dem Café Zeit wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Der Sägetrupp mit zwei Mann musste sich den Weg bis zum gebrochenen Ast Stück für Stück freischneiden, bevor er die Gefahr beseitigen konnte. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren rund 20 Ehrenamtliche. Inzwischen ist die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Von Markus Holz