Wunstorf

In der Corona-Pandemie haben einige die Frage nach einem eigenen Haustier für sich neu beantwortet. In einer Zeit, in der die Kontakte zu Freunden und sogar zu Familienangehörigen eher eingeschränkt oder gar unmöglich waren, Homeoffice oder Kurzarbeit den Alltag prägte, stieg in Wunstorf die Zahl der Entscheidungen für einen Hund deutlich an.

Das bestätigen die Zahlen aus der städtischen Steuer- und Abgabestelle. Demnach ist die Anzahl der angemeldeten Hunde im Pandemiejahr 2020 besonders angestiegen. Während zum Jahresende 2019 insgesamt 2602 Hunde steuerlich angemeldet waren, verringerte sich die Zahl ein Jahr später zunächst auf insgesamt 2592 Vierbeiner. Dem folgte der deutliche Anstieg bis zum Jahresende 2021 auf insgesamt 2690 Hunde. Der Zuwachs von 98 Hunden entspricht einer Zunahme von knapp 4 Prozent.

Lesen Sie auch Tierfriedhof Wunstorf: So läuft die Beerdigung von Haustieren ab

Nach Schätzungen vom Verband für das Deutschen Hundewesen, gibt es seit Pandemiebeginn 15 bis 20 Prozent mehr Hunde als zuvor. Vergleichbare Einschätzungen beschreibt die Tierschutzorganisation Tasso Deutschland. „Wie viele Hunde davon in diesem Zeitraum aber tatsächlich angemeldet und wie viele abgemeldet wurden, geht aus den Zahlen allerdings nicht hervor“, erläuterte Lisa-Marleen Schmitz für die Wunstorfer Stadtverwaltung.

Von Winfried Gburek