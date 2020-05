Luthe

Normalerweise trage ich einen frechen, fransigen Kurzhaarschnitt. Jetzt ähneln meine Haare eher einem herunterhängenden Wischmop mit Fusseln über den Ohren und im Nacken kitzelnden zu langen Haaren. Auch die dunkelbraune Färbung schwindet, der graue Ansatz ist nicht zu übersehen. Kein Wunder, denn mein letzter Besuch beim Friseur ist Anfang März vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie gewesen. Seit Montag, 4. Mai, dürfen die Friseure wieder ihre Salons öffnen – unter vielen Auflagen. „Gleich am ersten Tag nach der Öffnung kam ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes zur Kontrolle“, sagt Friseurin Katja Hohenbrink aus Luthe.

Friseure müssen Kunden dokumentieren

Kurzfristig einen Termin bekommen? Unmöglich. Drei Wochen muss ich warten, dann ist es am Montag, 25. Mai, endlich soweit. Um kurz vor 12.30 Uhr stehe ich vor der Tür von Hohenbrinks Salon „ Haarkunst“ an der Hauptstraße und setze meinen Mund-Nasen-Schutz auf. Der ist in Corona-Zeiten für Kunden ebenso Pflicht wie für die Mitarbeiter des Salons. Bereits an der Eingangstür weist ein Zettel auf die Regeln in Zeiten von Corona hin. Als Erstes müssen sich die Kunden die Hände desinfizieren und dann mit Namen, Adresse und Telefonnummer in eine Liste eintragen. Auch die Zeit, wann der Kunde kommt und geht, wird notiert.

Nur drei Kunden dürfen in den Salon

Eine Scheibe schützt Hohenbrink und ihre Kolleginnen hinter dem Kassenbereich, der mit Flatterband abgesperrt ist. Pfeile weisen den Weg und Trennscheiben stehen zwischen den Friseurstühlen. „Ich habe mich frühzeitig vorbereitet und mich an den Vorschriften der Berufsgenossenschaft orientiert“, sagt Hohenbrink. Auch die Kunden fühlen sich wegen der Abtrennung sicherer, meint sie. Sechs Wochen ist ihr Laden geschlossen gewesen. Jetzt freut Hohenbrink sich, zusammen mit ihren Kolleginnen wieder Kunden bedienen zu können. Auch wenn die Einnahmen geringer sind, weil nur maximal drei Kunden das Geschäft betreten dürfen.

Haare müssen gewaschen werden

Wegen der Auflagen können die Friseure weniger Kunden gleichzeitig bedienen, weil die Salons aufgrund des Mindestabstandes mit weniger Stühlen auskommen müssen. Das Haarewaschen ist für alle Kunden Pflicht, Trockenhaarschnitte sind nicht erlaubt. Mir legt Hohenbrink zunächst einen Einmalumhang um und wäscht dann die Haare. Dann kommt die Schere zum Einsatz. „Das ist schon lustig, was bei einigen an Haaren runtergekommen ist“, sagt die Friseurin.

Zur Galerie Friseurin Katja Hohenbrink arbeitet im Mai an den Öffnungstagen bis zu elf Stunden in ihrem Salon „Haarkunst“ in Luthe, um die Termine der Kunden nach der Schließung wegen Corona zu bewältigen.

Friseure arbeiten elf Stunden täglich

Mit einem Zettel an der Tür ihres Ladens hat sie Kunden bereits frühzeitig darum gebeten, telefonisch Termine zu vereinbaren. „Dann habe ich täglich zwei Stunden den Anrufbeantworter abgehört, um die Termine zu koordinieren und ins Terminbuch einzutragen“, sagt Hohenbrink. Im Mai arbeiten sie und ihre beiden Kolleginnen von 9 bis 20 Uhr, um die Termine bewältigen zu können. „Ich hoffe, dass wir danach etwas zurückfahren können“, sagt die Friseurin. Sie arbeitet sogar an den sonst freien Montagen.

Von Anke Lütjens